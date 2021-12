Nun hat der Glandorfer Komponist und Emmy Award 2021-Sieger Lukas Obernosterer die begehrte Auszeichnung endlich in seinen Händen!



Los Angeles (pp). Die WOCHE begleitet Lukas Obernosterer, alias Adam Lukas, seit Beginn seiner außergewöhnlichen Laufbahn und hat schon ausführlich über ihn berichtet, noch bevor die unglaubliche Karriere des St. Veiter Filmmusikkomponisten in den USA begann.

"Es fühlt sich noch immer unreal an", sagt der außergewöhnliche Künstler, als wir ihn baten aktuelle Bilder zu senden. Fotos, die ihn und seine Co-Komponistin Denise C. Santos mit der heiß ersehnten "Emmy" zeigen. "Ist ein schönes Ding", so der Glandorfer lächelnd. Das ist die Trophäe zweifellos - vor allem aber ist sie das sichtbare Zeichen der besonderen Anerkennung für seine großartige Arbeit für die TV-Dokumentation "Primates". Wir gratulieren herzlich!