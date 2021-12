Weihnachten: Das Fest feiern, beisammen sitzen und gut essen, das gehört alles irgendwie zusammen. An der LFS Althofen werden bereits eifrig Speisen ausprobiert, die dann zur Weihnachtszeit am gemeinsamen Familientisch das Miteinander begleiten. Als Favorit zeichnet sich bei den Jugendlichen das Zimtparfait ab. Die halbgefrorene Dessertspezialität lässt sich sehr gut vorbereiten. Aus Dotter, Zucker, Schlagobers und Zimt erstellt, wird die Masse in Förmchen gefüllt und tiefgefroren. Kurz vor dem Essen ist es dann rasch angerichtet. Weihnachtlich dekoriert mit einem selbst gebackenen Kekschen rundet es das Weihnachtsmenü genussvoll ab. Auch für die Speisen vorher probierte das Kochteam Vorschläge aus: ein dekorativer Salat als Vorspeise, dreierlei Süppchen in der Tasse, Rindsrouladen mit Beilagen - da bleibt kein Wunsch offen. So lässt sich Weihnachten gemeinsam genießen.