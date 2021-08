Ein besonderes Erlebnis gibt es auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

am Fuße des Großglockners zu bestaunen.

Die dort lebenden Alpenmurmeltiere rüsten sich bereits für den kommenden Winter.

Die zahlreichen Kräuter und Gräser, die noch in voller Blüte stehen,

sorgen für die nötigen Futterreserven. Ebenfalls wird schon für das

Winterquartier vorgesorgt und fleißig Gras gesammelt.

Der liebevolle Umgang der Nagetiere untereinander zeigt eine große soziale Zugehörigkeit.

Die Murmeltiere leben in Gruppen zusammen.

Wenn Gefahr droht, genügt ein sogenannter Pfiff, der alle warnt.

Schnell flüchten sie in den naheliegenden Bau, um sich zu schützen.