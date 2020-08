Der SK Treibach kämpfe wie schon im letzten Jahr um die Sensation im ÖFB-Cup. Gegen den SV Horn setzte es eine knappe 1:2-Heimniederlage. Keeper Alex Bodner parierte dabei einen Elfmeter, die Treibacher vergaben zahlreiche Torchancen.



ALTHOFEN (stp). Lange war der SK Treibach dem Zweitliga-Club aus Horn ebenbürtig, am Ende sogar spielerisch besser. Was bleibt ist dennoch ein bitteres Aus im ÖFB-Cup bei dem sich der "kleine" Landesligist nicht versteckt hat. Wie schon im Vorjahr gegen Tirol agierten die Treibacher offensiv, brachten die Horn-Defensive mehrmals ins Wanken. Zwei Tore in der ersten Halbzeit reichten den Gästen schließlich zum knappen Sieg.

Dem jungen Keeper Alexander Bodner hatte es die Heimmannschaft zu verdanken, dass man überhaupt bis zur letzten Minute um den mehr als verdienten Ausgleich kämpfen konnte. Der erst 17-jährige Eigenbauspieler krönte seine souveräne Vorstellung gegen den Proficlub indem er in der 48. Spielminute einen Elfmeter aus dem rechten unteren Eck fischte.

Kevin Vaschauner - er erzielte in der 62. Minute auch den Anschlusstreffer - und Vahid Muharemovic sorgten offensiv immer für Glanzaktionen. Das Stürmer-Duo, das auch im Futsal-Nationalteam gemeinsam für Furore sorgt, hatte mehrmals den Ausgleich am Fuß. Auch Alexander Kerhe, Bruder von Ried-Profi Manuel, hätte in der 68. Minute zum 2:2 einköpfen können.

Von einem Klassenunterschied war in der letzten halben Stunde wenig zu merken, Horn war über weite Strecken planlos, zehrte ledliglich von den zwei Toren in der ersten Halbzeit. Wie schon im Vorjahr bleibt den Treibachern am Ende nur das Ausscheiden aus dem ÖFB-Cup - das jedoch mit erhobenem Haupt.