ALTHOFEN. Vor kurzem ging der traditionelle "Auer von Welsbach Cup" der Fechter in der Turnhalle Althofen über die Bühne. Mit dabei auch der 16-jährige Marwin Kohlweg, das Aushängeschild des Fechtclubs Treibach-Althofen. "Beim Turnier waren die besten Kadetten, also U17 Fechter im Florett und Degen aus ganz Österreich dabei", erzählt Kohlweg, "wegen Corona fehlte diesmal eine internationale Beteiligung." Schon am Samstag zeigte der Althofener groß auf und sicherte sich in seiner "schwächeren" Disziplin, dem Florett, den hervorragenden dritten Platz. Auch in seiner Paradedisziplin, dem Degen, war Kohlweg erst kurz vor dem Finale zu stoppen und erreichte auch mit dem Degen den dritten Platz. "Es hat nicht sein sollen", gibt sich der junge Fechter selbstkritisch, "ich habe mir mehr ausgerechnet, aber vielleicht war ich vom Vortag noch müde."

Weiterer Fahrplan

Weiter geht es für Kohlweg mit einem Europacup Kadettenturnier Mitte Jänner in Bratislava. Dann folgen im Februar in Serbien die Europameisterschaften und im März das absolute Saisonhighlight der Fechter, die Weltmeisterschaften in Dubai.