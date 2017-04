Die Sängerrunde St. Salvator präsentiert das Frühlingskonzert

Das Frühlingskonzert der Sängerrunde St. Salvator findet am Samstag, den 29. April um 19.30 Uhr in der Seminarwelt Seppenbauer statt.



Das Motto lautet: mit Schwung,Spaß und Humor in den Frühling



Mitwirkende Vereine

Kärntner Harfenklang: ltg. Eveline Schuler

Bezirkschor St.Veit/Glan: ltg. Alexander Streicher

MGV Unzmarkt: ltg. Edmund Pojer



Sängerrunde St.Salvator : Gesamtleitung Ulrike Liegl



Karten:

VVK. 8€

AK.: 10 €



Karten bei den Sängern der SR. St. Salvator, und in Der Raiba Friesach erhältlich