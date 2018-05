Guttaring knapp vor dem Meistertitel

05.05.2018, 19:56 Uhr

Gegen die Drittplazierten KAC Juniors siegte die Leiter-Elf klar mit 4:0

GUTTARING (rl). Nichts zu holen gab es für die Elf von Branko Bosnjak. Die KAC Juniors kämpften zwar gegen den Tabellenführer an, mussten aber ohne Torerfolg die Heimreise antreten.Zwar parierte KAC-Goalie Florian Stromberger noch einen Foulelfmeter von Besic, das erste Tor für Guttaring lag bereits in der Luft. Nach rund einer halben Stunde erzielte Marc Ofner schließlich das 1:0 für die Hausherren. Nur drei Minuten später schickte Ofner Torjäger Philipp Ribitsch, der für das 2:0 sorgte. So ging es auch in die Pause.Nach Seitenwechsel bot das Spiel das gleiche Bild. Nach einem weiten Ausschuss von Stefan Janusevic schaltete abermals Ribitsch als erster und spitzelte den Ball zum 3:0 an Tormann Stromberger vorbei. Für den Schlusspunkt sorgte Heimkehrer Florian Klavzer, der mit einem Weitschuss das 4:0 erzielte.Nachdem Verfolger Kappel über ein 1:1 gegen Weitensfeld nicht hinaus kam, ist für Guttaring der Meistertitel bereits zum Greifen nahe.