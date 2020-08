BADEN. Das diesjährige Fotofestival La Gacilly in Baden steht unter dem Motto "Niemals aufgeben!" und vereint die Arbeiten der Fotografen in zwei beeindruckenden Bilderzyklen: IM OSTEN VIEL NEUES und RENAISSANCE.

RENAISSANCE - Wiedergeburt steht für das Bekenntnis und das Bewusstsein der ausstellenden Fotografen, mit ihren Arbeiten für unseren Planeten Erde ebenso einzutreten wie Festivalgründer Jacques Rocher mit seinem gigantischen 100-Millionen-Bäume-Aufforstungsprojekt "Plant for the Planet".

Mit dem Titel IM OSTEN VIEL NEUES will das Festival den seit Ende des Kalten Krieges erfolgten, bemerkenswerten Kreativschub zeitgenössischer Fotografie in Russland und in den Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR würdigen und feiern.

Nach den Ausstellungen am Brusattiplatz-Kurzentrum und im Gutenbrunner Park schauen wir abschließend noch im Doblhoffpark vorbei, um dort u.a. die Exponate "Borderline – Grenzen des Friedens" von Valerio Vincenzo beim Eingang Pelzgasse, "Der Unterwassergeher" von Franck Seguin beim Doblhoffteich, "Sankt Petersburg, Stadt der Schatten" von Alexey Titarenko beim Naturdenkmal 200-jährige Platane, "Die Insel der Libellen" von Julien Mauve bei der Beethoven-Statue und "Das Zarenreich in Farben" von Sergej Prokudin-Gorski bei der Orangerie zu betrachten.

