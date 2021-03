Regionauten-Challenge: Herzlichen Dank an Christa Posch

Ich freue mich über die freundliche Geste und bedanke mich recht herzlich bei Christa Posch für die Nominierung zur Regionauten-Challenge!

Als Fotothema habe ich heute "Sonnenuntergänge: Träumen ist erlaubt" ausgewählt! ... >>> Stellt Euch bitte vor, wir treffen uns alle bei mir in Weigelsdorf, fahren dann über die Felder nach Pottendorf in den Schlosspark, anschließend ins Triestingtal aufs Waxeneck, danach über Neunkirchen ins Puchberger Becken und letztenendes über die Aflenzer Bürgeralpe auf den Hochschwab, um gemeinsam überall die jeweiligen Abend- und Sonnenuntergangsstimmungen zu genießen! ... <<<

Meinerseits nominiere ich folgende Regionauten:

Anna Aldrian

Huberta Steinscherer

Magret Hochstöger

Franz Schaufler

Günter Klaus

Hans Baier

Last, but not least – danke an Gerhard Woger, der dieses gemeinschaftliche Projekt, das dem allgemeinen Vergnügen und in erster Linie der Unterhaltung dienlich sein soll, initiiert hat!