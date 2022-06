Sportliche Highlights, Feste und Feiern in der Marktgemeinde Gaflenz

Ein ereignisreiches Wochenende fand mit dem Kirtag, den Highland Games, dem Rad- und Laufsporttag und dem Neubürgerempfang in der Marktgemeinde Gaflenz vergangenes Wochenende statt.



STEYR. Beim Rad- und Laufsporttag der WSG Gaflenz nahmen trotz heißer Sommertemperaturen zahlreiche Sportbegeisterte teil und absolvierten die Strecke auf den Heiligenstein mit Bravour. Parallel dazu fanden die erste Gaflenzer Highland Games statt und am Sonntag konnte endlich nach zwei Jähriger Pause wieder der Kirtag über die Bühne gehen. Knapp 50 Standler und Aussteller des heimischen Gewerbes fanden sich ein und stellten ihre Produkte aus. Für Speis und Trank sorgte die Trachtenmusikkapelle Gaflenz im großen Festzelt und auch der süße Gusto kam mit leckeren Mehlspeisen der Goldhaubengruppe Gaflenz nicht zu kurz. Es gab viele lustige und spannende Momente, tolle Stimmung, viele Besucher und Attraktionen für Groß und Klein. Gleichzeitig lud Bürgermeister Andreas Kaltenbrunner Sonntag vormittags alle neu zugezogenen Bürger der Marktgemeinde Gaflenz zum Neubürgerempfang und kredenzte Sekt und Brötchen. Die Marktgemeinde Gaflenz bedankt sich bei allem, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.

