Am Hohen Frauentag, am 15. August 2021, gibt es in Neustift im Anschluss an die Prozession einen Frühschoppen der Neustifter Schützen. Dieser findet beim FZZ-Neustift statt und dabei werden auch verdiente langjährige Mitglieder der Kompanie geehrt. Für Speis und Trank durch die Schützen und auch für musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt. Der Frühschoppen findet bei jeder Witterung statt, auch wenn die Prozession aufgrund Schlechtwetters nicht stattfinden sollte. Die Neustifter Schützen freuen sich auf zahlreiche Einheimische und Gäste! Einlass kann nur mit einem gültigen 3-G Nachweis gewährt werden.