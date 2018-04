Flurreinigung im Stubaital

29.04.2018, 17:28 Uhr

die traditionelle Flurreinigung von Schönberg bis zur Gletscherbahn. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden und diversen Vereinen, der Feuerwehr und den Jungschützen, der Jägerschaft von Fulpmes und Mieders, sowie zahlreichen freiwilligen Helfern rückten über 50 Teilnehmer aus, um den, von verantwortungslosen Zeitgenossen illegal entsorgten Müll, einzusammeln und dann in den Recyclinghöfen von Mieders, Fulpmes und Neustift ordungsgemäß zu entsorgen. Nach erfolgreicher Arbeit gab es in Neustift im Jugendraum eine kräftige Jause und in Mieders im "Gletscherblick" ein gutes Mittagessen. Die Tiroler Bergwacht, Einsatzstelle Stubai bedankt sich bei allen Helfern und appeliert an die Bevölkerung, für die Entsorgung des Abfalls in jedem Fall die Recyclinghöfe des Tales zu benützen, damit wir auch weiterhin in einer sauberen Umwelt leben können!Einsatzstelle StubaiEinsatzstellenleiter Toni Erhard