Gemeindezentrum Vals auf der Zielgeraden

04.05.2017, 14:33 Uhr

Nach einer längeren Planungsphase wurde der Bau am Mittwoch von Gemeindevertretern, Vertretern der GemNova und auch des Landes besichtigt. Ungerank betont außerdem: "Die lange Planung hat sich definitiv gelohnt. Mit dem neuen Gemeindehaus haben wir eine wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Lösung geschaffen."

Lösung für Vereine

Rund ein Jahr

Im neuen Gemeindehaus, das teils aus dem Altbestand und teils aus einem neuen Zubau besteht, sollen neben der Gemeinde und dem Kindergarten auch zahlreiche Vereine eigene neue Räumlichkeiten bekommen. Unter anderem der Sportclub, die Bergrettung, die Bergwacht, die Schützen, die Musik, die Chöre und auch die Bauern dürfen sich über einen neuen Platz für das Vereinsleben freuen.Der Spatenstich für das neue Gemeindehaus erfolgte im September 2016. Die Bauzeit wird bis zur Eröffnung am 10. September ungefähr ein Jahr betragen haben. Die Kosten für das Großprojekt belaufen sich auf rund drei Millionen Euro – einen Großteil davon übernimmt das Land Tirol. Landtagsabgeordneter Florian Riedl, der auch bei der Baubesichtigung vor Ort war: "Das Gemeindehaus in Vals soll ein Pilotprojekt für andere Projekte in dieser Art sein."Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit der GemNova geschaffen. Alois Rathgeb von der GemNova betont: "Wir danken sehr für das Vertrauen, das uns bei diesem Projekt entgegen gebracht wurde."