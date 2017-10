Marktstimmung in Neustift

01.10.2017, 22:03 Uhr

Schon seit Jahren ist der Michaelimarkt ein Fixtermin im Neustifter Veranstaltungskalender.

NEUSTIFT (es). Am Freitag den 29. September fand in Neustift der alljährliche Michaelimarkt statt. Dazu veranstaltete die Bergrettung Neustift wie jedes Jahr ein Fest beim Pavillon. Ortstellenleiter Helmut Haas und sein Team von ca. 50 freiwilligen Helfern verpflegten die Besucher mit Würstel, Kotelett und Kuchen sowie ausreichend Getränken. Der Erlös des Festes kommt der Bergrettung Neustift für Ausrüstung und zukünftige Einsätze zugute. Für die musikalische Umrahmung des Festes sorgte dieses Jahr Stocki & Friends mit Oberkrainermusik. Traditionell boten die zahlreichen Marktstände regionale Produkte und Köstlichkeiten, Spielwaren, Süßigkeiten und Mode zum Kauf an.