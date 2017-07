Tage der Blasmusik

Am 5. und 6. August, traditionell am ersten Wochenende im August, steht Schmirn wieder ganz im Zeichen der Blasmusik. Zum zwanzigsten Mal veranstaltet die Musikkapelle den Tag der Blasmusik. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern startet die BMK Tux bereits am Samstag, um 19:00 mit ihrem Konzert. Anschließend wird mit der Powerbrass Schmirn bei der 2€ Party gefeiert. Am Sonntag geben die Musikkapellen Navis und Weitental ab 09:30 ein Frühschoppenkonzert. Am Nachmittag spielt mit der Tegernseer Tanzlmusi eine bayrische Volksmusikgruppe der Spitzenklasse. Für die jungen Zuhörer gibt es eine Hüpfburg. Auf ein geselliges Fest mit toller Blasmusik freut sich die Musikkapelle Schmirn!