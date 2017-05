30 Jahre LFI Tirol/45 Jahre LFI Österreich: Jubiläum für Bildung am Land – mit Video

12.05.2017, 13:40 Uhr

Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurde LK-Präsident Hechenberger zum neuen Vorsitzenden des LFI Österreich gewähl

Bildungsimpulse für ganz Tirol

Tirol übernimmt LFI Bundesvorsitz

Das LFI leistet als Bildungsunternehmen der Landwirtschaftskammer wichtige Aus- und Weiterbildungsarbeit für den gesamten ländlichen Raum und feierte am Mittwoch und Donnerstag sein 30-jähriges Vereinsgründungsjubiläum im Grillhof in Igls. Im Zuge dieser Feierlichkeit wurde LK-Präsident Josef Hechenberger zum neuen Vorsitzenden des LFI Österreich gewählt.„Im umfangreichen Bildungs- und Beratungsangebot des LFI werden fachliche und gesellschaftliche Entwicklungen aufgegriffen und in innovativen Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitergegeben“, definiert Tirol-Obfrau Resi Schiffmann die Rolle des Ländlichen Fortbildungsinstitutes. „Uns ist bei allen Veranstaltungen ein großer Praxisbezug wichtig und das wissen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu schätzen. Darunter sind natürlich Bäuerinnen und Bauern aber auch zahlreiche Interessierte aus den ländlichen Regionen.“Eine positive Bilanz zog auch LFI-Geschäftsführerin Evelyn Darmann, die mit ihrem Team im letzten Jahr über 900 Veranstaltungen angeboten und damit einen wichtigen Impuls für die Bildung in Tirol setzte: „2016 konnten wir 930 Veranstaltungen durchführen und damit über 21.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichen. Dabei reichte das Themenspektrum von Gesundheit und Ernährung, über Kultur und Unternehmensführung bis hin zu Persönlichkeitsbildung sowie natürlich den verschiedenen land- und forstwirtschaftlich spezifischen Schwerpunkten wie Biologischer Landbau, Pflanzenproduktion, Tiergesundheit und vielem mehr.“Im Rahmen des Festaktes am 11. Mai wurde die langjährige Vorsitzende des LFI Österreich, Ökonomierätin Elisabeth Leitner, verabschiedet und mit dem Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet. Zum neuen Vorsitzenden wurde LK-Präsident Josef Hechenberger gewählt, der für die Arbeit seiner Vorgängerin lobende Worte fand: „Lisl Leitner hat die Weiterentwicklung des LFI österreichweit wesentlich mitgeprägt. Sie hat viel Wert auf die hohe Qualität des Angebotes gelegt und ein besonderes Augenmerk auf die zielgerichtete Bildungsarbeit hinsichtlich der fachlichen und gesellschaftlichen Entwicklung gerichtet.“ Hechenberger will diesen Weg weitergehen und zusätzlich besonders die modernen Formen des Lehrens und Lernens fördern: „Wir haben bereits viele e-learning-Angebote im Programm, was gerade in Tirol aufgrund der weiten Wege ein absoluter Vorteil ist und in Zukunft immer wichtiger werden wird. Das LFI nimmt als Bildungsanbieter im ländlichen Raum einen hohen Stellenwert ein und fungiert zugleich als ‚Netzwerker‘ zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft. Durch innovative, ansprechende Angebote soll diese wichtige Rolle in den nächsten Jahren noch weiter verstärkt werden.“