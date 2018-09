Benefizlauf "Kinder mit Hoffnung"

09.09.2018, 21:54 Uhr

Beim 2. Volkslauf wurden Spendengelder für eine Schule in Paraguay gesammelt.

STEINACH (suit). Die beiden jungen Wipptaler Elisa Ambach und Benjamin Reimeir wollten vor zwei Jahren eine Initiative ihrer Bekannten unterstützen, die lange in Paraguay gelebt und dort eine Nachhilfe- und Berufsschule mit Spendengeldern aus Tirol aufgebaut haben. Da Studenten meist selbst nicht eine große Geldsumme spenden können, kam den beiden die Idee, über einen Volkslauf Geld zu sammeln. "Wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet und das macht, was er kann, kann etwas Gutes entstehen. Wir können gut organisieren", so Elisa Ambach über die Initiative. Im letzten Jahr wurde die erste Laufveranstaltung in Kramsach durchgeführt - heuer wollten die Wipptaler in ihrer Region einen Lauf auf die Beine stellen. Der Reinerlös aus Essensverkauf, Start- und Sponsorengeldern sollten dabei zu 100 % in das Schulprojekt fließen. "Ich kann einfach helfen und weiß, dass die Hilfe ankommt. Da ich Sportmanagement studiert und bereits zahlreiche Läufe organisiert habe, war es für mich zudem kein so großer Aufwand", erklärt Benjamin Reimeir seine Beweggründe.

Beim Kinder-, Fitness und Volkslauf am vergangenen Samstag in Steinach konnten die 68 Teilnehmer knapp 2.000 Euro „erlaufen“. Mit den Spenden wird Kindern und Jugendlichen in ländlichen Gebieten in Paraguay Nachhilfe und in weiterer Folge eine Berufsausbildung ermöglicht. „Unser Ziel ist es, Kindern durch eine Ausbildung den Weg in die Selbstständigkeit zu ebnen“, betont Antonio Rojas vom Verein „Kinder mit Hoffnung“ und freut sich über die Unterstützung aus dem Wipptal.