Schmiedehandwerk neues Leben einhauchen

04.05.2018, 11:06 Uhr

Der 23-jährige Michael Wilberger eröffnete in Mieders die Schmiedewerkstatt "Hammer & Amboss e.U.".

Neues Leben eingehaucht

MIEDERS (kr). Als erster Tiroler seit Langem legte Michael Wilberger im Jahr 2017 die Meisterprüfung für Schmiede- und Fahrzeugbau ab. Und danach folgte der nächste Schritt: Mit seinem Unternehmen "Hammer & Ambos e.U." hat er sich seinen Traum von einer eigenen Schmiede erfüllt – und zwar in Mieders.Beim Dorfeingang von Mieders stand lange Zeit eine Schmiede – sie war neben dem Tischler oder dem Metzger einer der Fixpunkte im Dorf. Doch die Schmiede stand nun schon einige Zeit leer. Michael Wilberger hat ihr mit seinem Unternehmen nun neues Leben eingehaucht."Der Schritt in die Selbstständigkeit ist auf jeden Fall eine Herausforderung – ich habe mir aber gedacht 'jetzt oder nie'!", so Michael Wilberger. Gesagt - getan! Bei seiner Arbeit ist ihm vor allem eines wichtig: "Ich versuche, die jahrhundertealte Tradition des Schmiedens mit modernen Methoden und frischem Design zu verbinden". Der Fokus liegt dabei vor allem auf Individualität: "Ich möchte vor allem abwechslungsreich und individuell arbeiten."

Von Geländer bis Messer

Eröffnungsfeier am 1. Mai

Es kommt häufig vor, dass Menschen in der heutigen Zeit gar nicht mehr wirklich wissen, was bei der Schmiedearbeit produziert wird. Michael Wilberger: "Die Bandbreite der Schmiedearbeit reicht von Geländern für Balkon oder Garten über Grabkreuze und Messer bis hin zu Schnapsregale." Dem Kunden sollen vor allem hochwertige und einzigartige Werkstücke geboten werden.Unterstützt wird der junge Schmiedemeister von seinem Vater Martin Wilberger, der den künstlerischen Schmiedeteil übernimmt und beispielsweise Skulpturen aus Ton oder Bronze fertigt.Zur Feier der Eröffnung lud "Hammer & Amboss e.U." zu einer Eröffnungsfeier am 1. Mai ein. Mit dabei waren zahlreiche Interessierte, Bekannte und Freunde von Michael Wilberger – unter den Gästen war auch Bgm. Daniel Stern. "Ich freue mich wirklich sehr darauf, dem Schmiedehandwerk wieder neues Leben einzuhauchen!", so Wilberger abschließend.