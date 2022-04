TELFS. Im Interview erklärt der Telfer Bgm. Christian Härting, wie er seinen Heimatort sieht, was den Ort auszeichnet.

Wenn Sie Elon Musk Telfs als Firmenstandort und Wohnort schmackhaft machen wollen, wie würden Sie ihm Telfs beschreiben?

CHRISTIAN HÄRTING: Als enorm attraktive, aufstrebende Gemeinde mit höchster Lebensqualität, dynamischem Wirtschaftswachstum, eigenem Klimakatalog für eine auch ökologisch lebenswerte Zukunft, sozialem Verantwortungsbewusstsein, weltoffenen BürgerInnen und Gewerbeflächen für zukunftsorientierte, klimafitte Unternehmen. So würde ich Telfs übrigens jedem Unternehmer beschreiben, nicht nur Musk.

Welches sind die größten Kommunalsteuer-Bringer?

Telfs ist Standort internationaler Großunternehmen und Leitbetriebe (global player) wie Liebherr, Thöni, Leitner, Ganner,… Dazu kommen mehr als 200 Handels- und Dienstleistungsbetriebe in allen Sparten. In Summe gibt es aktuell mehr als 1.050 Gewerbemeldungen in Telfs, davon allein über 400 in der Sparte Gewerbe und Handwerk und 261 im Handel.

Die Oberländer Marktgemeinde Telfs, bevölkerungsmäßig drittgrößte Gemeinde Tirols, ist gleichzeitig der Standort einiger internationaler Großunternehmen und Leitbetriebe (global player) wie die Firmen Liebherr (Foto oben), Thöni, Leitner, Ganner, …

Wie haben sich die Kommunalsteuer-Einnahmen in den letzten Jahren entwickelt?

Als ich mein Amt vor 12 Jahren antrat, lagen wir bei 3 Mio. Euro an Kommunalsteuern, die ja von den Unternehmen gezahlt wird. 2016 waren es 4 Mio. Für 2022 sind 5,5 Mio. Euro budgetiert, wobei hier pandemie- und kriegsbedingt noch ein gewisser Unsicherheitsfaktor besteht. Der Trend zeigt schon wieder eine starke wirtschaftliche Entwicklung, die Telfs dank unserer vielen großen und kleinen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe nimmt.

Was zeichnet den Ort aus bzw. wo liegen die Stärken der drittgrößten Gemeinde Tirols?

Unsere Stärken liegen ganz klar in der zentralen Lage im mittleren Inntal bei bester Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln. Unsere Gemeinde bietet ein buntes wirtschaftliches, gesellschaftliches, soziales, sportliches und kulturelles Leben, viel Natur rundherum und damit eine enorm hohe Lebensqualität. Unsere neue Begegnungszone bietet urbanes Flair mit einem bunten Branchenmix und gastronomischer Vielfalt, man ist aber in wenige Minuten auch draußen in der stillen Natur.

Telfs ist seit jeher von großer Dynamik, auch in der Bevölkerungsstruktur, geprägt. Gleichzeitig halten viele – vor allem auch junge TelferInnen – unsere Traditionen hoch. Auch das macht für mich das besondere Flair aus.

In der Begegnungszone wird eine Fußgängerzone geplant.

Vor allem Wird Telfs als Kulturgemeinde gesehen ...

Kulturell spüren wir gerade eine große Aufbruchsstimmung. Die Tiroler Volksschauspiele haben für heuer, noch unter Intendant Christoph Nix, einen Spielplan erarbeitet, der dem anerkannt größten und prestigeträchtigsten Sommer-Theaterfestival Tirols gerecht wird. Die Bestellung von Gregor Bloéb zum neuen künstlerischen Leiter ab Oktober 2022 war ein richtiger Schritt, der in die Zukunft weist.

Unsere Kulturabteilung ist komplett neu besetzt, sowohl politisch mit Kulturreferentin Theresa Schromm (Grüne) wie in der Verwaltung mit Christine Gamper und ihrem Team. Hier herrscht Frauen-Power und die spüren wir sehr positiv. Heuer freuen wir uns auf ein abwechslungsreiches Ausstellungsprogramm in unseren Häusern Villa Schindler und Noaflhaus.

Nach vielen coronabedingten Ausfällen und Verschiebungen werden auch die Veranstaltungs-"Locations" belebt: Die Sport- und Veranstaltungszentren, der Verein Telfs Lebt, das Hill Vibes Team, der ArtClub Imst und andere Veranstalter bringen wieder laufend große Namen nach Telfs, z. Bsp. Edmund, Hans Söllner, Söhne Mannheims, Steel Panther, Gentleman, Herbert Pixner, u.v.m. Dazu bietet z. Bsp. die Landesmusikschule stets ein hochkarätiges Programm der E- und U-Musik.

Heuer in Telfs: Söhne Mannheims (Klimas, Sanz und Amun).

Sportlich ist Telfs Heimat von aktuell 46 Sportvereinen, deren Mitglieder in unseren modernen Sportstätten ideale Trainingsbedingungen vorfinden und in regionalen, nationalen und internationalen Bewerben glänzen. Wir als Marktgemeinde nehmen neben den Subventionen für nahezu alle Vereine für den Erhalt und den Ausbau der infrastrukturellen Einrichtungen viel Geld in die Hand, aktuell etwa für die Tribünenüberdachung am Sportplatz Emat und die LED-Flutlichtanlagen auf der Tennisanlage Birkenberg und beim SV Telfs.

Die Marktgemeinde Telfs bietet verschiedene und moderne Anlagen für viele Sportarten, für jedes Wetter, drinnen wie draußen!

Touristisch nutzt die MG Telfs u.a. über die ARGE Region Telfs Marketing gemeinsam mit dem TVB Innsbruck, dem Telfs angehört, sowie der Aktionsgemeinschaft der Telfer Wirtschaft, dem Inntalcenter sowie der Marktgemeinde die Synergien, die sich aus der Nachfrage der Gäste in den Nachbarregionen und dem Telfer Angebot an Freizeitinfrastruktur ergeben. Mit "Harrys Home", dem neuen Hotel der Familie Ultsch direkt gegenüber dem SportZentrum, hoffen wir auf weitere Impulse Richtung Trainingslager, Incentives, Business-Gäste u.v.m.

"harry's home" - Das neue Hotel der Familie Ultsch in Telfs wird in den nächsten Wochen eröffnet.

Telfs kann man aber auch als einen Pedlerort bezeichnen, oder?

Pendlerort zu sein ist heutzutage eine Auszeichnung, wenn denn viele PendlerInnen auch das ausgezeichnete Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen. Aktuell arbeiten wir an Lösungen für eine Reorganisation des Ortsbusses und sind in ständiger Abstimmung mit dem VVT betreffend Mobilitätslösungen. Mit der Übernahme der Park- und Ride-Anlage am Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen und der Mitfinanzierung beim aktuell neu entstehenden Bahnhof schaffen wir für PendlerInnen moderne Mobilitäts-Drehscheiben, die den öffentlichen Nahverkehr in den Fokus und das eigene Auto in den Hintergrund rücken.

Welches sind die Initiativen betreffend Klimawandel ?

Wir haben mit dem Telfer Klimakatalog eine verbindliche Entscheidungsgrundlage für alle künftigen gemeinnützigen, privaten und gewerblichen Projekte und einen Wegweiser für die Telfer Klimapolitik geschaffen. Vieles ist bereits längst im Laufen: Ausbau von E-Mobilität und Öffis, Photovoltaik auf allen kommunalen Gebäuden, weitere alternative Energielösungen, Förderung von Green Events u.v.m. Wir sind Klimabündnis-Gemeinde und wurden gerade wieder nach EMAS für unserer Abfall- und Ressourcenmanagement zertifiziert. Wir wollen Klima-Vorzeigegemeinde werden und gehen diesen Weg konsequent weiter.

Wie ist Telfs auf die Flüchtlingsströme aus der Ukraine vorbereitet?

Wir schalten gerade vom Standby- in den Aktivmodus. Wir stehen in Kontakt mit dem Land Tirol, dem Netzwerk "Tirol Hilft" und allen weiteren zuständigen Stellen, Behörden und Institutionen. Auch unser soziales Netzwerk vor Ort fängt im Bedarfsfall in Notsituationen auf.

Aktuell sind über 30 Vertriebene bei uns untergebracht, alle in privaten Unterkünften. Wir prüfen gerade gemeinsam mit gemeinnützigen Wohnbauträgern, inwieweit wir aktuelle Wohnungs-Leerstände vorübergehend für Flüchtlingsfamilien nutzen können.

Größere Beherbergungsbetriebe mit Leerstand haben wir keine.

Wie ist die Gemeinde bei der Kinderbetreuung aufgestellt?

Die Marktgemeinde Telfs hat bereits in den letzten Jahren das Kinderbetreuungsangebot stark ausgebaut. 2016 wurde ein neuer Kindergarten (KIKO) mit vier Kindergartengruppen und zwei Kinderkrippengruppen eröffnet. 2021 wurde der Kindergarten Markt erneuert und um zwei Kinderkrippengruppen erweitert. Deshalb ist für den momentanen Bedarf das öffentliche Angebot (6 Kindergärten, 2 Kinderkrippen) in Kooperation mit privaten Anbietern (3 Einrichtungen plus Tageseltern) vielfältig und ausreichend. Je nach Änderung der Bedürfnisse der Familien wird das Angebot kontinuierlich evaluiert und bei Bedarf angepasst bzw. auch erweitert. Derzeit wird ein neuer Kindergartenstandort (KG Obermarkt - HIER zum Bericht) mit zwei Kindergartengruppen errichtet und spätestens im Februar 2023 der Bestimmung übergeben.

Demnächst stehen an: Ausbau und Sanierung des Einberger-Schulzentrums (2 VS und 1 SPZ) mit verschränkter Ganztagesbetreuung. Die Gesamtkosten können noch nicht abgeschätzt werden. Des Weiteren wird der Turnsaal der beiden Mittelschulen generalsaniert (ca. € 450.000,00).

Das Angebot an elementarpädagogischen Einrichtungen ist aufgrund der demografischen Entwicklung eine der größten Herausforderungen für Kommunen. Wir bemühen uns mit unserer Bildungsabteilung, hier nicht nur quantitativ, sondern vor allem auch qualitativ anzuziehen.

Gibt es Initiativen zum Thema Wohnen, Siedlungsentwicklung?

Unser Hauptaugenmerk liegt beim zentrumsnahen Wohnen und bei der Nachverdichtung. Aktuell sind in unmittelbaren und erweiterten Ortszentrum zwei große Bauprojekte in Gange. Die Fa. Swietelsky errichtet im Untermarkt ein viergeschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude mit 15 Eigentumswohnungen sowie Büro- und Geschäftseinheiten. In der Bahnhofstraße errichtet die Wohnungseigentum anstelle des "Tirolerhofes" eine drei- bzw. viergeschossige Eigentums-Wohnanlage mit 36 Wohnungen. In der Südtirolersiedlung sorgt die Neue Heimat Tirol mit der Erneuerung nahezu der gesamten Siedlung für einen Modernisierungsschub, von sechs Baustufen sind drei abgeschlossen.

Das "Apothekerhaus" wird außen und innen erneuert.

Welches sind derzeit die großen Projekte, die demnächst aktuell werden?

(Bgm. Chrisitan Härting zählt auf:)

• Weiterer Ausbau Kinderbetreuung – neuer Kindergarten Obermarkt

• Um- und Ausbau des Einberger-Schulzentrums

• Qualitative und quantitative Verbesserung des Altenwohnheims Wiesenweg

• Planung einer Fußgängerzone und Weiterentwicklung des Ortszentrums

• Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzepts und Lenkung der Wohnbautätigkeit

• Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs

• Sukzessive Umsetzung des Klimakatalogs

• Kanalbau in Bairbach und Mösern

• Straßensanierungen sowie Ausbau der Geh- und Fahrradwege

• Hotelprojekt Harrys Home

• Skoda-Zentrum

• Markthaus der Raika in der Begegnungszone

• Neubau Dollingerhaus – derzeit in Gange

• Kernsanierung Apothekerhaus – nahezu abgeschlossen