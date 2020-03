TELFS. Jedes Jahr findet in den Gemeinden des Bezirks eine Flurreinigung mit zahlreichen fleißigen Helfern statt. In der Marktgemeinde Telfs wird am 18.4. kräftig aufgeräumt. Treffpunkt ist um 08:00 Uhr beim Telfer Sportzentrum. Hier werden alle Gruppen mit den notwendigen Utensilien ausgestattet und verteilen sich quer durch Telfs.