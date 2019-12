TELFS. Mit einem dreifachen "Fosnocht, bleib do" stimmten sich am Stefanitag, 26. Dezember 2019, hunderte Fasnachtler bei der Stefani-Hauptversammlung auf das Schleicherlaufen am 2.2.2020 und die Wochen bis dahin ein. Die Stimmung im überfüllten Rathaussaal war ausgelassen, die 15 Gruppen feierten mit Bier, Schnaps und Würstl. Fasnachtsobmann Bgm. Christian Härting und sein 17-köpfiges Fasnachtskomitee hielten sich beim offiziellen Teil kurz und bündig.



503 Fasnachtler in 14 Gruppen

Mit viel Musik und Gesang marschierten die 14 Fasnachts-Gruppen vor Sitzungsbeginn um 10:00 Uhr in den großen Rathaussaal ein. Die Vorfreude auf die kommende Zeit war allen anzusehen, nach fünf Jahren des Wartens ist es endlich wieder soweit. So war es klar, dass die Frage, ob alle bereit sind, mit einem dreifachen und lauten "Fosnocht - bleib do" quittiert wurde.

"Heuer sind es genau 503 Fasnachtler, im Schnitt 45 Jahre alt", berichtet der Fasnachtsobmann und gab auch die endgültigen Fasnachtstermine bekannt (siehe unten).

Beim Schleicherlaufen am 02.02.2020 werden wieder tausende Zuschauer erwartet, 17.000 waren es vor fünf Jahren, der Eintritt 2020 beträgt 10,- Euro. Das Interesse ist groß, die 1500 Tribünen-Plätze sind bereits ausverkauft, erklärt Bgm. Härting, allerdings gibt es die Möglichkeit, sich auf einer Warteliste eintragen zu lassen, die Chance, doch noch ein Ticket zu ergattern, lebt.

Weiters berichtet Härting über die Aufstellung der Gruppen. Die Aufstellung der Wagen am Tag nach dem Schleicherlaufen, dem Abfahren der Wagen, wurde per Los entschieden.

Für Aufsehen und viel Beifall von allen Gruppen sorgte eine Fotoschau, die den neuen Panznaff Walter Stubenböck zeigt, wie er zum Zahnarzt befördert und ihm für seine Rolle seine vorderen Unterzähne gezogen wurden (Fotos siehe unten © Die Wilden)! Diese haben nun ihren Fixplatz auf einer Kette, die der Bezirkshauptmann i.R. Dr. Herbert Hauser betreut. Darauf sind auch die Zähne der sechs bisherigen "Panzenaffen" aufgefädelt, nun auch jene vom "Stubi".



Fasnachtsmarke

Die Sektion Telfs des Philatelistenklub Merkur Innsbruck, verausgabt in Zusammenarbeit mit dem Komitee des Telfer Schleicherlaufens auch 2020 eine personalisierte Briefmarke. Die Fasnachtsgruppe der „Bären und Exoten“ bildet den Themenschwerpunkt der philatelistischen Aktivitäten. Markenentwurf, Sonderstempel und Festkarten stammen vom Telfer Künstler, „Rostbaron“ Bernhard Witsch.

Alle offiziellen Termine zum Telfer Schleicherlaufen 2020:

Montag, 06. Jänner 2020 (Drei-Königstag)

19.00 Uhr - Nazausgraben am Wasserbühel-Parkplatz (18:30 Uhr Aufstellung in der Rosengasse, 18:15 Uhr Abmarsch aller Gruppen mit Fakeln zum Wasserbühel)

Mittwoch, 08. Jänner 2020

18:00 Uhr - Ausstellungseröffnung von Heinrich Tillys "Große Telfer Papierfasnacht“ im Volkskunstmuseum in Innsbruck, der Eintritt ist frei.

Freitag, 10. Jänner

19:00 Uhr - Sunne-Fest' im Rathaussaal

Samstag, 11. Jänner

Nachmittag - Eseleinführen der Bären&Exoten durch den ganzen Ort

Donnerstag, 16. Jänner

18:00 Uhr - Voglerfest mit Weisswurstparty (Voglerlokal bei der Klosterkirche)

Samstag, 18. Jänner

Nachmittag - Nagl-Einschlogn der Schleicher (bei Fam. Gapp, Untermarktstraße)

Samstag, 18. Jänner

20.00 Uhr - Bease Buam-Fest'l im Rathaussaal

Freitag, 24. Jänner

19:00 Uhr - Gamswurstessen der Herolde im Foyer Rathaussaal Telfs

Samstag, 25. Jänner

14:00 Uhr - Viechertaf der Bären&Exoten bei der Bären-Villa, ehem. Areal Fa. Ganner

Sonntag, 26. Jänner

Generalprobe der Schleicher vor dem Inntalcenter

Freitag, 31. Jänner

14:00-15:00 Uhr - Fasnachtskomitee fährt mit Gotln und Herolde nach Innsbruck zum Laden von LH Platter, LR Paflfreder sowie Bgm. Georg Willi

09.00 - 17.30 Uhr Verkauf der Sonderbriefmarke im Noaflhaus Telfs

13.00 - 17.00 Uhr Sonderpostamt mit Sonderstempel im Noaflhaus

Samstag, 1. Februar

13.00 - 18:00 Uhr - Auffahren der Wägen vom Untermarkt in den Obermarkt (Ausschank auf den Wägen)

Sonntag, 2. Februar

07.00 Uhr - Die "Sonne" wird durch den Ort getragen und angebetet

08.45 Uhr - "Figatter" - Zug der Wilden vom Obermarkt in das Unterdorf

09.00 Uhr – Auffahren der Schleicher

10.00 Uhr - Der "Bär" wird beim Meaderloch eingefangen

10.30 Uhr - Die "Wilden" werden von der "Musibanda" zum Sammelplatz vom Untermarkt zum Obermarkt geleitet

11.00 Uhr - Aufführungsbeginn des Schleicherlaufens 2020 am 1. Spielplatz

ca. 15.00 Uhr - Ausstellung der Schleicherhüte im großen Rathaussaal

14.00 - 17.00 Uhr - Verkauf der Sonderbriefmarke im großen Rathaussaal solange der Vorrat reicht

Montag, 03. Februar

13.00 - 21:00 Uhr - Abfahren der Wägen und Fasnachtstreiben im ganzen Ort

Samstag, 22. Februar (Faschings-Samstag)

18.00 Uhr - Gedenken an alle verstorbenen Fasnachtler

anschließend - Fasnachtsball

Dienstag, 25. Februar (Faschings-Dienstag)

19.00 Uhr - Naz-Eingraben am Wasserbühel-Parkplatz

Sonntag, 1. März (1. Fastensonntag)

19:00 Uhr - Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche für die verstorbenen Fasnachtler