TELFS, MÖSERN. „Wenn sich die Regierung nicht bewegt, dann bewegen wir uns.“ Unter diesem Slogan setzten sich in Telfs am Pfingstmontag über 120 Menschen für die Menschen im Flüchtlingslager auf Lesbos ein und wanderten gemeinsam zur Friedensglocke in Mösern.



Protestaktion in Telfs

Hintergrund für die Aktion sind die menschenunwürdigen und lebensbedrohenden Zustände in Europas größtem Flüchtlingslager auf Lesbos. Es gibt in Österreich zahlreiche Zusagen von Gemeinden, die diese Flüchtlinge aufnehmen wollen. Diese Aufnahme wird aber aktiv von der Bundesregierung blockiert. Als Protest- und Solidaritätsaktion übernachteten in den letzten Monaten zahlreiche Menschen in Zelten. Nun wurde eine Aktionswanderung organisiert, an der sich u. a. auch LHStv. Ingrid Felipe beteiligte. Von Telfs aus machten sich ca. 60 Menschen auf den Weg. Oben angekommen kamen nochmal 60 Personen dazu. Musikalisch empfangen wurden die AktivistInnen von Frajo, Hermann, Hassan und Teresa, nach ihrem Konzert führten sie die Anwesenden den Hügel hinauf zur Friedensglocke.

Ein Video zur Aktion: https://youtu.be/mxaFTfYNPy0

Alle Informationen zum Thema: we4moria.eu