ZIRL. Der Wahlkampf hat in Zirl zwar schon lange begonnen, fand nun aber auch seinen offiziellen Beginn. Am 7.1. stellte die Liste Zirl Aktiv ihr Team für die kommenden Gemeinderatswahlen vor.

Sechs Mandate angestrebt

Im Mittelpunkt der Wahlkampagne steht das Motto "Zirl Wiederbeleben". Damit möchte man den Wunsch nach einem Wechsel an der Gemeindespitze zum Ausdruck bringen, aber auch das Streben nach Veränderung in diversen Sektoren inkludieren. Mit einem komplett "farblosen" Team will man wieder an die Macht kommen. Die Unzufriedenheit mit dem amtierenden Bürgermeister wurde in der vergangenen Periode immer wieder deutlich. So möchte man sich wieder von der Oppositionsrolle verabschieden und Spitzenkandidatin Victoria Rausch in den Bürgermeistersessel hieven. Die aktuell fünf Mandate möchte man auf mindestens sechs ausbauen.

"Moderne Lösungen finden"

Als größte Themenbereiche skizziert Rausch Wirtschaft, Familie, Infrastruktur, Nachhaltigkeit, Finanzen und Bauen&Wohnen:



"Wir finden es ist an der Zeit für mehr Offenheit und bessere Kommunikation in der Zirler Politik. Unser Team ist jung, frisch und kreativ. Gemeinsam wollen wir moderne Lösungen finden. Die Zeit ist reif für echte Veränderung in der Gemeindeführung und eine Frau an der Spitze."

In Zirl herrscht somit ein Geschlechter-Gleichgewicht was das Rennen um den Gemeindevorsitz betrifft. Iris Zangerl-Walser(Zukunft Zirl), Thomas Öfner(Für Zirl) und Matthias Mair(Aufschwung Zirl) wollen ebenfalls an die Spitze.