Abseits der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine ist die Armut und Not in anderen Teilen der Erde nicht kleiner geworden.

Hilfslieferungen wirken kurzfristig. Um Menschen langfristig zu helfen, muss man ihnen eine Schulbildung ermöglichen. Bildung ist nämlich der entscheidende Schlüssel, damit Länder sich positiv entwickeln können.

Um Kindern in Äthiopien diese Chance zu geben, errichtet Birhanethiopia Licht für Äthiopien gemeinsam mit dem Vikariat Nekemte und dem Missionar Fr. Melaku Amente eine ECO Primary Schule in Nekemte. Die Schule wird in mehreren Bauphasen errichtet, wobei die voraussichtliche Fertigstellung des ersten Bauabschnittes mit Ende 2022 zu erwarten ist. Dann kann die Schule bereits mit den ersten fünf Klassen in Betrieb gehen.

Nach Fertigstellung aller Bauphasen sollten 1.152 Mädchen und Buben einen Schulplatz erhalten, abends wird die Schule zur Ausbildung von Frauen zur Verfügung gestellt.

Das Projekt wurde vom Amt der Tiroler Landesregierung gefördert und durch Spendenzahlungen der Michael Wagner Stiftung „Kinderlachen" durch Spendenzahlungen unterstützt. Zur Abdeckung der Gesamtkosten ist Birhanethiopia auf zusätzliche Spenden angewiesen.

Bitte helfen auch Sie mit einer Ziegelspende den ersten Bauabschnitt fertigzustellen, ein Ziegel hat den Wert von 5.-- Euro. Die Kinder und ihre Familien in Äthiopien werden es Ihnen herzlich danken.

Spendenkonto: BIRHANETHIOPIA - AT20 3631 4020 0220 1713 - BIC RZTIAT22314