Vereinsmeisterschaften beim RSC Inzing

Wie alle Jahre bildeten die Vereinsmeisterschaften der Nachwuchsringerinnen den sportlichen Abschluss beim RSC Inzing. Die Nachwuchscoaches Daniel Posch und Andreas Norz stellten die Klassen mit Umsicht zusammen und es gab viele schöne Techniken zu sehen. Beinahe 70 Kämpfe waren nötig um die Meisterinnen aller Klassen zu küren. Alle Kinder waren mit Feuereifer dabei und wurden durch die Ringer des Bundesligateams betreut.

Vor der Siegerehrung, bei der jeder Teilnehmer zumindest eine Medaille entgegennehmen durfte, wurden noch die erfolgreichsten NachwuchsringerInnen ausgezeichnet. Sie erhielten Präsente durch ihre Vorbilder überreicht, was natürlich noch mehr Motivation für 2020 bedeutet.

Nach einer kurzen Weihnachtspause geht es bereits im Jänner wieder los, ehe am 26. Jänner die Österr. Schülermeisterschaften in Innsbruck stattfinden. Tags zuvor werden in der selben Halle, nämlich in Hötting West die Staatsmeisterschaften der Männer in gr. röm. abgehalten.