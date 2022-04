TELFS. Das 1888 in Südtirol gegründete Unternehmen LEITNER kam nach dem 2. Weltkrieg erst richtig in Fahrt, als der Skisport in den Alpen und die Erschließung der Berge ein immer größeres Thema wurden.

Seit 2011 ist Leitner AG zusammen mit den Schwesterfirmen Prinoth und Demaclenko der erste Komplettanbieter von Wintertechnologien für Skigebiete. Seit 2008 ist die die Firma Leitner mit Prinoth und DemacLenco auch in Telfs beheimatet. 2016 wurde die Erweiterung der Betriebsstätte gefeiert, und Bgm. Härting meinte: „Mit der Firma Leitner haben wir einen Goldgriff getan."

Das Unternehmen beschäftigt in Telfs 246 MitarbeiterInnen. In der Corona-Zeit lief das Programm normal weiter, auch ein mögliches Gas-Embargo hätte auf die Produktion keine Auswirkungen (nur die Heizung wird mit Gas betrieben). Im Werk werden die Produktionsprozesse weiterentwickelt, um Flexibilität zu gewährleisten. Es wird in moderne Anlagen investiert, im Fokus steht auch der Ausbau von Photovoltaik.