AM 15. Oktober heissen wir alle interessierten Zuschauer beim Reitertreffen am Ponyhof Lipp herzlich willkommen.



Hier zeigen die Reiter und ihre Pferde was das Islandpferd ausmacht. Neben Schritt, Trab und Galopp werden auch die Spezialgangarten präsentiert. Und im Showbewerb "Teamviergang in Kostümen" werden sich die Starter so manchen Augenschmaus einfallen lassen.



Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt!