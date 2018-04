Bauämter von Reith und Scharnitz zu einer Verwaltungsgemeinschaft zusammengelegt

27.04.2018, 00:00 Uhr

Nachdem die bisher für das Bauwesen zuständige Mitarbeiterin aus dem Dienst der Gemeinde Reith ausgeschieden war, favorisierte Bgm Hiltpolt für deren Nachfolge die Schaffung der Stelle eines Bauamtsleiters mit technischer Ausbildung, der auch die Planung und Abwicklung der gemeindeeigenen Projekte übernehmen könnte. Schätzungen ergaben jedoch, dass Reith allein den neuen Mitarbeiter nicht auslasten würde, andererseits in Scharnitz eine Entlastung für das dortige Bauamt dringend erforderlich war: Die Idee der "VG Bauamt Reith - Scharnitz" mit einer Kostenverteilung von (vorläufig) 70 zu 30 Prozent war geboren, Hiltpolt und seine Scharnitzer Kollegin Blaha versprachen sich von dem neuen hochqualifizierten Mitarbeiter eine "spürbare Erleichterung".Der neue Bauamtsleiter musste nicht lange gesucht werden. Er sitzt bereits seit einigen Wochen an seinem Schreibtisch in Reith. Er heißt Johannes Kuba, ist 42 Jahre alt, lebt in Telfs, hat mit seiner Lebenspartnerin zwei Töchter, fährt gerne Ski und fungiert in seiner Freizeit als Fußballtrainer.Seine Ausbildung zum Dipl.Ing. (FH) begann er an der HTL für Tiefbau in Innsbruck, studierte in Kärnten und den Niederlanden, legte diverse Zusatzprüfungen ab und sammelte arbeitsrelevante Erfahrungen bei Projektabwicklungen in zahlreichen Kommunen, kommunalen Einrichtungen und Behörden. Auch für die Gemeinde Reith war er bereits in der Vergangenheit tätig. In seiner Referenzliste erscheinen ferner Auftraggeber wie die Therme Zillertal, TIGAS Oberland oder die Rochusquellen.Die Landesregierung unterstützt VGs wie in Reith und Scharnitz durch bedeutende Förderungen in den ersten drei Jahren nach Gründung. "Denn", so LR Johannes Tratter, "derartige VGs sind wegweisend für regionale Schwerpunktsetzungen und effizienten Einsatz finanzieller und personeller Ressourcen." Seinen großen Dank an die Bgm Blaha und Hiltpolt für ihren "Einsatz, Weitblick und Mut" verband er mit der Überzeugung, dass ihrem Beispiel noch weitere Gemeinden mit entsprechenden Projekten folgen werden.