BIRHANETHIOPIA - Großes Lob an interessierte Schülerinnen und Schüler der NMS Seefeld

12.10.2017, 21:31 Uhr

Zu solch einem Highlight lud Direktor Thomas Grössl meine Mitreferentin Karin Norz und mich Ende September in die NMS nach Seefeld ein.Mit unerwartet großem Interesse und großer Disziplin verfolgten die Schüler und Schülerinnen die Bildpräsentation und lauschten unseren Erzählungen. Äthiopien wird im kommenden Schuljahr fächerübergreifend in der NMS von Seefeld präsent sein und viel Interessantes wird den Lehrplan der SchülerInnen bereichern.Ein ganz besonderer Dank gilt den aufmerksamen SchülerInnen, den anwesenden Lehrpersonen und natürlich an Direktor Thomas Grössl für die Einladung und die Bereitschaft BIRHANETHIOPIA in diesem Schuljahr zu unterstützen.Auf freiwilliger Basis können die SchülerInnen am Projekt „einen Euro pro Monat“ von ihrem Taschengeld für das Montessori Kindergarten-Schulprojekt von Beradje spenden, dies wäre bis zum Ende dieses Schuljahres eine große Hilfe für das Projekt von BIRHANETHIOPIA, damit könnte das Programm „täglich einmal Essen“ für die Kinder von Beradje unterstützt werden.Obwohl wir uns über eine solche Unterstützung sehr freuen würden, steht natürlich die Bewusstseinsbildung und das Näherbringen benachteiligter Völker auf unserem Planeten an unsere Jugend im Vordergrund.Vielen Dank für dieses schöne Erlebnis und wir freuen uns schon heute auf die bevorstehende Einladung in die NMS nach KapplKlaudia Kluckner und Karin Norz