Der Brandner Kaspar zwischen Himmelspforte und Fegefeuer

26.07.2017, 23:54 Uhr

) beim Kartenspiel auszutricksen. Denn um das, was man länger bleibt als vorgesehen, wird es nur härter, die Zeit beweist also ihren kräftigen Biss. Das muss auch der zweiundsiebzigjährige, verwitwete Kleinbauer und Schlosser, der Brandner Kaspar, (ein uriger, sturer Bauer wie er im Buche steht:) realisieren und ist sich auf einmal nicht mehr so sicher, ob es wirklich lohnend war, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. "Wo das Wissen aufhört, fängt der Glaube an", also schenkt der Brandner auch dem Bleichgesichtigen Glauben (natürlich bei etwas Kirschgeist, denn mit dem "wird der Diskurs gleich leichter") und begleitet den Tod als "Patschagier".Das Zirkuszelt wird zum theatralischen Himmelszelt und das nicht nur durch ein überragendes Schauspielteam (der (un)barmherzige "Michl":und sein Kartenspiel- und Himmelskollege Anderl von Rinn:sowieals Petrus sorgen für herzhafte Lacher), sondern auch durch ein himmlisches Bühnenbild (), eine beeindruckende Toninstallationen (vortreffliche Kostümeund ein immer wieder ausnehmend gutes TechnikteamMarkus Völlenklee inszeniert hier mit "Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben" elysisch ein himmlisch-irdische Volksstück von Kurt Wilhelm nach einer Erzählung von Franz von Kobell. Prädikat: Paradiesisch!29., 30. (17 Uhr) Juli, 2., 3., 4., 9., 10., 16., 17., 18., 23., 24., 25., 26., 27. (17 Uhr – ausverkauft), 30., 31. August, 1., 2. September 2017; Beginn: jeweils um 20 Uhr, außer anders angegeben.€ 19,-/25,-/29,-/35,-/39,-;€ 21,-/27,-/31,-/37,-/41,-;+43 5262 62013 oder E-Mail: kartenoffice@telfs.com; Öffnungszeitenim Inntalcenter (gegenüber Feistmantel’s Gastronomie):Montag - Freitag 9.00 - 18.30 Uhr Samstag 9.00 - 18.00 Uhr.