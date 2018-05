Die Friedensglocke zum Geburtstag

02.05.2018, 16:59 Uhr

Waltraud Stummvoll ist Mutter von sechs Söhnen. Einige sind mit der Marktgemeinde eng verbunden: Sohn DI Ekkehard hat als Architekt in Telfs zahlreiche Bauten, so auch den ÖAMTC Stützpunkt, errichtet. Sohn DI Günther hat mit dem Verein NepaleducAid Austria mehrere Sozialprojekte gemeinsam mit seinem Bruder Bernhard und der Gemeinde Telfs zur Unterstützung von Schulen in Nepal durchgeführt. Sohn Prof. Bernhard Stummvoll ist an der eco Telfs als Lehrer tätig.Die ganze Familie war von der Feier und den berührenden Worten von Bgm. a. D. Helmut Kopp sehr ergriffen.