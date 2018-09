Radio Maria feiert 20 Jahre und wiederholt die Highlights

19.09.2018, 14:49 Uhr

Zum Geburtstag wiederholt der Radiosender einige Beiträge, darunter auch manche vom Telfer Ferdinand Reitmaier.

Forcher und Ruggentaler werden wiederholt

Wiederhören macht Freude

TELFS. Am 12. September 1998 ging Radio Maria Österreich zum ersten Mal auf Sendung. Dieses Jubiläum wird ausgiebig gefeiert, beginnend mit der Jubiläumswallfahrt nach Maria Taferl (NÖ) am 15. September 2018, der Einweihung eines neuen Studios in Innsbruck im Monat Oktober sowie mehreren interessanten Programmpunkten während des Jahres in allen Bundesländern. Ein Hörerwunsch wird dabei auch erfüllt: Die Vielfalt des Programmes in den letzten 20 Jahren soll durch die Wiederholung von Sendungen dokumentiert werden.Von diesen 20 Jahren hat der ehrenamtliche Telfer Mitarbeiter Ferdinand Reitmaier in 12 Jahren insgesamt 200 einstündige Sendungen moderiert und auf der Schiene „Bei uns zu Gast“ Persönlichkeiten aus allen Schichten der Gesellschaft zum Gespräch eingeladen. Und davon wird auch manche Sendung wiederholt werden.Eine erste Wiederholung wurde bereits am 2. September 2018 ausgestrahlt und zwar das Interview mit dem bekannten Fernsehmoderator Sepp Forcher („Klingendes Österreich“), das Reitmaier im Jänner 2011 gestaltet hatte. Am Sonntag, 30. September 2018 wird um 20 Uhr unter „Lebensbilder“ die Sendung wiederholt: „Der Franziskanerorden-Bruderschaft in Verkündigung“, Ferdinand Reitmaier im Gespräch mit Provinzialminister P. Oliver Ruggenthaler OFM, vom März 2013.Im Marienmonat Oktober wird am Sonntag, 7. Oktober 2018 um 20 Uhr, ebenfalls unter „Lebensbilder“ die Sendung wiederholt: „Der Wallfahrtsort `Maria Hilf` am Locherboden“, Ferdinand Reitmaier im Gespräch mit P. Johannes Messner OCist, vom Oktober 2007.Nach dem Motto „Wiederhören macht Freude“ werden sich ältere Hörerinnen und Hörer sicher gerne zurückerinnern und neue Hörer vielleicht vom Inhalt der Gespräche und der Spontaneität der Gäste überrascht sein! Es lohnt sich einzuschalten!