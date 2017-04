Europa aus kritischer Sicht

21.04.2017, 18:00 Uhr

BUCH TIPP: Friedhelm Hengsbach – "Was ist los mit dir, Europa?"

Verlag Westend, 128 S., € 14,40

2016 stellte Papst Franziskus diese Frage (siehe Buchtitel) an J.-C. Juncker und Repräsentanten der europäischen Institutionen. Der Austritt Großbritanniens aus der EU und die Erstarkung nationaler Strömungen erschweren das Projekt "EU". In seinem Buch fordert der deutsche Ökonom Friedhelm Hengsbach einen demokratischen Umbau. Schuld an den Problemen sei das marktradikale Erbgut, welches in den letzten Jahrzehnten die Arena beherrscht hat.

