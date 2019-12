ABTENAU. Der TVB Abtenau lud zum alljährlichen Adventsingen im Rahmen des „Abtenauer Advents“.

Im Mittelpunkt stand ein großes Hirtenspiel der „Lammertaler Hirtenkinder“ mit über 20 Mädchen und Buben. Sie zeigten ihr großes Talent nicht nur mit schauspielerischen, sondern auch mit gesanglichen und musikalischen Einlagen. Kinder der VS Markt verkörperten in rührender Darbietung eine Anklöcklergruppe.

Hochwertige Musikgruppen

Der Chor samt Ensemble des Stiftes St. Peter erfüllte die Pfarrkirche Abtenau mit wohlklingenden Liedern, genauso wie die Stoaberg Sängerinnen aus dem bayrischen Berchtesgadener Land, welche zum ersten Mal Gäste in Abtenau waren. Die mozPartie und Unteraumusikanten sowie die Abtenauer Hackbrettmusi rundeten mit ihrer Besetzungsvielfalt die gelungene Veranstaltung ab.

Pfarrer P. Virgil Steindlmüller fand einmal mehr nicht nur die passenden Töne an der Orgel, sondern spannte mit seinen Worten einen stimmigen Faden durch die Veranstaltung, für die Josef Moisl als Gesamtleiter verantwortlich zeichnete. Unter den vielen Besuchern fanden sich auch Bgm. Johann Schnitzhofer, Vize Christian Eder und Wolfgang Buchegger sowie Kammerpräsident Rupert Quehenberger und VS Dir. Karin Wagenhofer.