HALLEIN. Bis 2023 stehen wichtige Brücken-Sanierungen und –Überprüfungen am Programm der Stadt. Die Neualmerbrücke bei der Bezirkshauptmannschaft und die Mühlbachbrücke sind in die Jahre gekommen und gehören erneuert. Hier beginnen 2022 die Vorarbeiten für die Sanierungen. Zuzüglich der Sanierung der Neumayrbrücke fallen Kosten von rund drei Millionen Euro an.