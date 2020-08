Vom 15. August bis 12. September wird aus der "Thomas Stangassinger Sportanlage" ein Freilichtkino. Durch die überdachten Sitzplätze steht einem sommerlichen, wetterunabhängigen Filmgenuss im Freien nichts im Wege.

HALLEIN . Statt dem König Fußball wird auf den überdachten Sitzplätzen in der Thomas Stangassinger Sportanlage in Gamp ab 15. August bis 12. September wöchentlich ein Freiluftkino geboten. Der Organisator vom Union Fußball Club Hallein (UFC), Werner Brabec, hatte die Idee zu diesem Kinoereignis: "Ich will den Bewohnern im Raum Tennengau und Flachgau Süd eine Möglichkeit bieten, zusammenzukommen und gemeinsam im Freien Filme anzuschauen." Die Stadt Hallein hat, unter Berücksichtigung der Covid-19-Regeln, ihre Zusage erteilt. Den Besuchern stehen in der vor sechs Jahren renovierten Sportanlage neue Sanitäranlagen, 350 Sitzplätze und ausreichend Popcorn, Getränke und sonstige Naschereien für einen gelungenen Kinoabend zur Verfügung.

[f]Werner Brabec[/f]: "Wir übertragen auch das Finale der Champions League am 23. August"

Foto: UFC-Hallein

hochgeladen von Martin Schöndorfer stadtNAH

Kino im Abseits

Auf dem Programm des überdachten Freiluftkinos stehen: 15. August The Green Book (FSK 6), 22.August The Greatest Showman (FSK 6), 23. August Champions-League Finale - live, 29. August James Bond „Spectre“ (FSK 12), 05. September Leberkäs Junkie (FSK 12) und am 12.September Der Fall Collini (FSK 12).