Wie berichtet, sollte die Neumayr-Brücke über die Salzach, eine wichtige Verbindung nach Gamp, Altstadt, Gymnasium und Winterstall, um 1,8 Millionen Euro saniert werden und bis Dezember nur einspurig befahrbar sein.



HALLEIN. Geschehen ist bisher nichts. Die Gründe sind laut Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) vor allem die Preissteigerungen bei Stahl und die unsicheren Lieferzeiten bei den diversen Stoffen, etwa Epoxi-Harz: „Im Angebot des einzigen Anbieters sind 400.000 Euro Mehrkosten bei Stahl angeführt, damit ist die veranschlagte Summe von 1,8 Millionen nicht zu halten.“ Außerdem könne man die Lieferungen der notwendigen Materialien nicht garantieren und so wäre es unsicher, dass die Baustelle noch vor dem Wintereinbruch abgeschlossen werden könnte. „Wir haben nun beschlossen, die Sanierung der Brücke auf nächstes Jahr zu verschieben, da die Bauzeit nicht planbar ist“, so Stangassinger. Derzeit kann natürlich niemand absehen, wie sich die Preise in Zukunft entwickeln, ob sie steigen oder sinken. Sicher ist jedenfalls, dass eine Sanierung in nächster Zeit unbedingt notwendig ist. Neben der Neumayr-Brücke stehen auch dringende und aufwändige Sanierungsmaßnahmen für die Brücke über den Almbach und den Steg vom Ziegelstadl zur Pernerinsel an.