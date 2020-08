Das alte Seniorenwohnhaus, derzeit Ausweichquartier des Gemeindeamtes, sollte nach dessen Auszug zur Baustelle werden.

PUCH. Hier sollte ein Haus für betreutes Wohnen sowie ein Tageszentrum entstehen. „Auf Grund der Pandemie muss dieses Projekt vorerst ausgesetzt werden“, so Bürgermeister Helmut Klose. Die Ausschreibung an die Gewerke erfolgte bereits, aber für den Ortschef ist die derzeitige finanzielle Situation zu unsicher. Für das Tageszentrum gibt es eine EU-Förderung von 50 %, die nun bis Ende 2023 verlängert wurde. Die Wohnbauförderung für das betreute Wohnen ist derzeit zu unattraktiv, um diese in Anspruch zu nehmen, heißt es aus dem Gemeindeamt. Immerhin geht es hier um eine Investitionssumme von rund 5,5 Millionen netto. „Wir werden aber alle Möglichkeiten prüfen, das Projekt so schnell wie möglich zur Umsetzung zu bringen“, betont Bürgermeister Klose.