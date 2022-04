Lustiges Mixed-Spielformat mit ständig abwechselnden Tennispartnern jeder Spielstärke per Losentscheid)

Wann: am Samstag, den 30.April 2022

Die Anmeldung am Turniertag ab 10 Uhr.

Das Nenngeld beträgt € 10,00 inklusive Grillteller mit Salat.

Es erwartet Euch ein vielfältiges Programm u.a. mit Kinderbewerb, musikalischer Unterhaltung und Siegerehrung.

Nehmt euch den Tag Zeit für Essen, Trinken, Spiel Spaß und ein gemütliches Beisammensein.

> Kein Einsatztermin bei Schlechtwetter

>Unter Einhaltung der Corona Prävention Maßnahmen

Der Vorstand freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme