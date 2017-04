Umfrage der Woche

24.04.2017, 19:11 Uhr

Verrückte Story- Was ist Ihnen schon passiert?

Bei einer Oman Reise bin ich von einem Berg mit dem Fallschirm direkt ins Hotel geflogen.NICOLE FIEBIG, SALZBURGBei einer Achterbahnfahrt hat's mir das Gesicht so verzogen und ich hab gesabbert vor Lachen.NINA WEIGLHOFER, WERFENHaben uns ein Zufallszugticket gekauft und an diesem Ort dann eine Nacht geschlafen.KARINA KALLEITNER, OBERWANGIn der Sportwoche verkleidete ich mich als Bub, um unentdeckt in das Bubenzimmer zu kommen.ANNA WIMMER, KUCHLBin von meinem Exfreund auf der Autobahn abgelenkt worden und auf einmal in Linz gelandet.SOPHIE WIMMER, KUCHLZum Geburtstag meiner Tante haben wir ihre Wohnung komplett auf den Kopf gestellt.ERIKA KREUZBERGER, BAD VIGAUN