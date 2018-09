Zum Abschluss schaute "Mo-Speare" vorbei

17.09.2018, 07:10 Uhr

Die 19. Festspiele auf Burg Golling sind Geschichte. Die Besucher erlebten Top-Kunst und Top-Kulinarik.

GOLLING. Ein sehr beständiger Sommer brachte gute Besucherzahlen für die Festspiele auf Burg Golling. Der Poncho blieb eingepackt, durch die vielen Schönwetterkarten lief der Verkauf großartig: Über 3000 Besucher konnte Festspielvorstand Hermann Döllerer und sein Team in diesem Sommer auf der Burg begrüßen. Der gute Mix unter dem Motto "Leichtigkeit der Kunst" mit insgesamt 55 Künstlern, die Kammermusik, Liederabende und Lesungen boten, kam sehr gut beim Publikum an. Auch am Abschlussabend mit dem Künstler Trio SAKE-zart und MO-speare, die Shapespeare Vertonungen und Briefe von Mozart im Programm hatten, war der Burghof voll. Döllerer begrüßte viele Sponsoren, die oft schon seit Anbeginn die Festspiele unterstützen, auch die Familie der Förderer wächst von Jahr zu Jahr. Sein Dank galt auch dem gesamten Festspielteam, die großteils hinter den Kulissen wirken und zum guten Gelingen beitragen. Nun geht es bereits an die Planung der 20-Jahr-Jubiläums-Festspiele 2019.