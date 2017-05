Die Kinoreihe „Psychisch krank – was nun?“ wird mit einem weiteren Kinoabend fortgesetzt

, Hallein AT

Stadtkino , Hallein AT

Am Donnerstag, 18. Mai, um 19.00 Uhr wird der Spielfilm „Hedi Schneider steckt fest“ als Einstieg zum Thema Angst- und Panikstörungen im Stadtkino Hallein gezeigt.

Kurzinhalt: Hedi, Uli und ihr Sohn Finn haben sich ihr Leben gut eingerichtet – sie nehmen den Alltag, wie er kommt und träumen von dem, was sein könnte.

Doch plötzlich steckt Hedi fest. Erst mal nur im Aufzug, aber dann auch im Kopf. Und mit einem Mal ist nichts mehr, wie es war....



Im Anschluss diskutieren Expert*innen am Podium:

LAbg. Mag.a Dr.in Kimbie Humer-Vogl (Klinische- und Gerontopsychologin, Aufsichtsrätin Pro Mente Salzburg, Bezirkssprecherin der Grünen Tennengau), Ass. Dr. Pablo Gil-Aguado (Assistenzarzt, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Christian-Doppler-Klinik d. PMU Salzburg), DSAin Mag.a Andrea Ilsinger (Psychotherapeutin in eigener Praxis, Arbeitsassistentin Pro Mente Salzburg) sowie Vertreter*innen von Betroffenen und Angehörigen.



Moderation: Dipl. Reha.-Psych.in Kathleen Heft (Rehabilitationspsychologin, Leitung Arbeitsrehabilitation Pro Mente Salzburg)



Eintritt = Kinokarte