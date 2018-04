Landtagswahl Salzburg 2018: Drei Gemeinden bereits ausgezählt

22.04.2018, 15:35 Uhr

Das Ergebnis der Salzburger Landtagswahl im Tennengau – die untenstehende Grafik wird laufend aktualisiert und zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand.

TENNENGAU. Am heutigen Sonntag, 22. April, wird in Salzburg ein neuer Landtag gewählt. Wir informieren Sie am Wahltag ausführlich über das Ergebnis und die Reaktionen der Politiker.Die Gemeinden Kripsl, Kuchl und Rußbach am Pass Gschütt sind bereits ausgezählt - es sieht nach einem klaren Sieg für die ÖVP aus. Die FPÖ kann in den ausgezählten Gemeinden den Vorsprung gegenüber der SPÖ ausbauen.

Alle neun Parteien treten jedoch nur im Flachgau an. In der Stadt Salzburg sind es acht; die Christliche Partei CPÖ kandidiert hier nicht. Im Tennengau, Pongau, Pinzgau und Lungau fehlen mit der KPÖ und der CPÖ jeweils zwei Listen. ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ, FPS, Neos und Die Liste von Hans Mayr (Sbg – Salzburger Bürgergemeinschaft) kandidieren in allen sechs Wahlbezirken.