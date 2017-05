Das Zittern geht weiter

13.05.2017, 20:28 Uhr

Trotz des Sieges im Stadtderby gegen den FC Hallein kämpf die Union weiter gegen den Abstieg. FC Puch punktet wieder in Golling.

Hallein:Es war ein spannendes Stadtderby in Hallein am vergangenen Wochenende, und der FC Hallein wäre beinahe zum „Sargnagel“ für die Union Hallein geworden. Bei herrlichem Wetter und vor einer Publikumskulisse die eines Stadtderbys würdig ist, schenkten sich beide Teams nichts. Der FC Hallein als Fixabsteiger machte es der gegen den Abstieg kämpfenden Union aber nicht leicht. Eine harte aber doch über weite Strecken faire Partie geleitet vom Schiedsrichter Arnes Talic nahm von Beginn an Fahrt auf.

Der Heimmannschaft stockte aber in der 35. Minute der Atem, als Thomas Miller den FC Hallein in Führung und in die Halbzeit brachte. In der Pause gabs für die Union das schon typische Lorant-Unwetter, welches Wirkung zeigen sollte. In Hälfte zwei wurde das Spiel ruppiger und härter. Bernhard Marx setzte das Leder in der 59. Minute zum Ausgleich in die Maschen und Zeljko Crnogorcevic fixierte in der 66. mit seinem wichtigen Treffer den heiß ersehnten Sieg für die Union. Mit 30 Punkten darf sich die Union aber noch nicht dem sicheren Hafen erfreuen.Weiters:SC Golling : FC Puch 1:1Hallwang : SV Kuchl 0:0Strobl : SK Adnet 1:1ASK Salzburg : USK St.Koloman 0:0