Jubilarehrung in Kaltenhausen

09.05.2017, 14:37 Uhr

Ehrung

Die Brau Union Österreich als preisgekrönter Arbeitgeber

Alle Jubilare wurden von den Vertreten der Wirtschaftskammer Salzburg (Johann Struber und Markus Hofmann) sowie Arbeiterkammer Salzburg (Othmar Danninger) besonders geehrt und bekamen jeweils Urkunden und Geschenke. Die Laudatoren betonten unisono: „Wir möchten lobend erwähnen, dass wir hier Menschen ehren, die ihre gesamte Karriere einem einzigen Unternehmen gewidmet haben – und hier mit vorbildlichem Engagement einen wertvollen Beitrag zur Wirtschaft hier in Salzburg geleistet haben. Starke Unternehmen aber nicht zuletzt Menschen wie sie stärken den Wirtschaftsstandort ganz wesentlich.“Aber es ist keineswegs Zufall, dass sich die Standorte der Brau Union Österreich wie z. B. Kaltenhausen und Saalfelden ihrer langgedienten, loyalen Mitarbeiter rühmen dürfen. Ganz aktuell wurde das Unternehmen auch von einem unabhängigen Ranking (erstellt vom Magazin trend in Kooperation mit dem Hamburger Statistik-Portal Statista und weiteren unabhängigen Partnern) als bester Arbeitgeber in der Lebens- und Genussmittelindustrie österreichweit ausgezeichnet.