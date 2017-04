Schüler veranstalten Messe mit Tennengauer Leitbetrieben

23.04.2017, 12:33 Uhr

Um möglichst früh Praxiskontakte und Einblicke in die unterschiedlichsten Wirtschaftsbetriebe des Tennengaus zu erhalten, haben die Schüler der ersten Jahrgänge der HAK Hallein sich intensiv mit diesen auseinandergesetzt und sie bei der Abschlussveranstaltung in Form eines Marktplatzes präsentiert.

80 Schüler nutzten die Möglichkeit 24 Unternehmen im Tennengau und Umgebung für diese große Veranstaltung zu gewinnen. Bei Interviews mit den Unternehmern bzw. deren Mitarbeitern sowie den Besuchen in den jeweiligen Unternehmen wurden wertvolle Unternehmenseinblicke gewährt, die einen wichtigen Zusatznutzen in der kaufmännischen Ausbildung darstellen. Auch im heurigen Jahr konnten mit dem Abtenauer Unternehmen Voglauer, der Skiregion Dachstein-West, der Fahrschule Zebra aus Hallein, der Salzburg AG, den Turkish Airlines, dem Beautyunternehmen „Be Kosmetik“ sowie vielen weiteren Betrieben ein spannender Branchen-Mix für diesen wirtschaftlichen Treff gewonnen werden.

Besonders beeindruckend war der Besuch in den jeweiligen Unternehmen. Da das Abtenauer Unternehmen Voglauer auch die Partnerfirma der 1 BKN ist, konnten bei einer Exkursion alle Schüler dieses international tätige Möbelunter-nehmen kennenlernen. „Besonders fasziniert hat uns, wie viele Arbeitsschritte von der Bestellung bis zur Auslieferung an den Kunden notwendig sind.“, berichten Laura und Magdalena. „Hinzu kommt, dass diese Produkte alle am Abtenauer Standort produziert werden und von hier aus in die ganze Welt versendet werden.“, ergänzt Aleksander beeindruckt.Ebenso war die Skiregion Dachstein West, als Partnerunternehmen der 1 AKN, ein Teilnehmer dieses Marktplatzes. Um diesbezüglich wichtiges Hintergrundwissen den Besuchern der Veranstaltung weitergeben zu können, verbrachten Fabio, Katharina, Lukas, Katharina und Paul einen Tag in der Skiregion, wo sie auch die verschiedensten In- und Outdoor-Tätigkeiten, die für ein solches touristisches Unternehmen notwendig sind, kennenlernten.Am Ende der Veranstaltung waren sich die knapp 350 Besucher einig: Im Tennengau gibt es einen spannenden Unternehmensmix. Dank der Veranstaltung an der HAK Hallein wurden dabei neben international tätigen Unternehmen auch – vielleicht eher – unbekannte KMUs in den Fokus gestellt. Besonders viel Lob erhielten die 15-jährigen Schüler, die mit großem Elan, Begeisterung und Kompetenz die Unternehmensstände betreuten. „Durch die Organisation dieser Veranstaltung sowie die enge Zusammenarbeit mit den diversen Unternehmen konnten wir bereits sehr viel über unternehmerische Herausforderungen lernen und wertvolle Praxiskontakte knüpfen. Wir freuen uns auf die nächsten vier Jahre und die intensive Zusammenarbeit mit den Tennengauer Wirtschaftsbetrieben“., war das Resümee von Katharina und Paul.