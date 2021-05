ALTENBERG. „Ich bin über das Gartenbaustudium zur Keramikkunst gekommen, ich habe immer wieder passende Übertöpfe für meine Pflanzen gesucht und irgendwann war mir das zu blöd und ich hab‘ die dann selbst getöpfert“, erzählt uns die Keramikkünstlerin. „Außerdem braucht jede Pflanze ihren Topf, der soll auch zu ihr passen“, ergänzt Annett Roth schmunzelnd. Ihr Haus, in dem ihre bunte Kunst omnipräsent ist, versprüht Leichtigkeit, Farbe und Frohsinn. „Ich möchte Kunst schaffen, die man auch wirklich benutzen kann. Im Moment mache ich am liebsten verschiedene Bowls, die sind sowohl für den Geschirrspüler als auch für den Herd geeignet. Selbst gekochtes oder zubereitetes Essen in einer eigens kreierten Schüssel zu verspeisen, stärkt uns zusätzlich, wertet die Nahrung auf und bringt positive Energie“, ist die Künstlerin überzeugt.

Ruhe & Zeit

Mit Leidenschaft unterrichtet sie andere Menschen in der Keramikkunst und veranstaltet in ihrem Haus und Garten Sommerkurse. „Die Menschen lieben diese Zeit, es ist ein Herunterkommen, ein Kraftakt eigene Ideen umzusetzen und zu verwirklichen. Ich helfe bei der technischen Umsetzung, zeige was machbar ist und unterstütze die Kreativität“, freut sich die Künstlerin auf die nächsten Kurse. „Töpfern und das Bearbeiten des Materials hat eine enorme therapeutische, ganzheitliche Wirkung auf uns“, berichtet sie von ihren Erfahrungen mit den Menschen und auch aus ihren langen Aufenthalten in Indien mitnimmt. Ruhe und Zeit sind wichtig im Schaffensprozess, sind es doch mehrere Etappen bis zum fertigen Werkstück oder Kunstwerk. „Mir gefällt der Gedanke: Wir alle sind Lernende. Jeder der möchte kann das, niemand ist besser oder erhabener, Demut sollte eine viel wichtigere Rolle in unser aller Leben spielen“, ist die Künstlerin überzeugt von der großen Kraft und inneren Stärke, die die Kunst ermöglicht. Passend dazu malt Annett Roth inspirierende Bilder, auch hier steht die Intensität der Farben im Vordergrund. „Ich lebe die Kunst, sie ist mein Lifestyle“, beschreibt sie ihr Leben und ist inspiriert von den vielen verschiedenen Möglichkeiten, die die Kunst bietet.

Kontakt: www.roth-keramik.com