In der Koglerstraße in Sieghartskirchen wurde zur Steigerung der Sicherheit für Schulkinder und Bürger, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, eine Autobushütte errichtet.

SIEGHARTSKIRCHEN. Neue Unterstellmöglichkeit für die Busfahrer. Die Mitarbeiter des Bauhofes Sieghartskirchen stellten die Autobushütte mit Unterstützung von Gerätschaften der Straßenmeisterei Atzenbrugg gegenüber der Siedlung „Waldgarten“ in Eigenregie auf. „Wir bedanken uns recht herzlich für die großartige Unterstützung der Straßenmeisterei und freuen uns über die neue Autobushütte in der Koglerstraße“, so Bürgermeisterin Josefa Geiger.