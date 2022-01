Es besteht wieder die Möglichkeit sich impfen zu lassen. Der Impfbus dreht seine Runden.

ABSDORF. Der Impfbus macht neuerlich in Absdorf Halt. Es wird am Montag, den 31. Jänner 2022 in der Zeit von 15.00 – 18.00 Uhr geimpft.

Standort: im Feuerwehrhaus Absdorf, 3462 Absdorf, Kremserstraße 17.