Frühjahrskonzert Stadtkapelle Tulln

Der Frühling wird bei der Stadtkapelle Tulln mit einem energiegeladenen Programm und einem virtuosen Solotrompeter aus den eigenen Reihen begrüßt: Philipp Zimmermann spielt das Trompetenkonzert von Alexander Arutiunian.

Die „Festive Ouverture“ von Dmitri Shostakovich setzt den kleinen Russland Schwerpunkt des diesjährigen Frühjahrskonzertes fort. Weitere Höhepunkte sind der Konzertmarsch „Lads of Whamprey“ von Percy A. Grainger, „Children of Sanchez“ - komponiert vom Jazzmusiker Chuck Mangione und Titelmelodie des gleichnamigen Films – und „Hymn to the Fallen“ von John Williams aus dem Film „Der Soldat James Ryan“. Mit dabei ist außerdem wieder das Jungendblasorchester Tulln.